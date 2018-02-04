إعلامية بحرينية تعلق على تغريدة لقرقاش: كل الطرق سدت أمام قطر إلا الطريق السهل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، إن كل الطرق والمحاولات التي قامت بها قطر لـ"الالتفاف" في الأزمة الخليجية باءت بالفشل، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة للشاعر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعليق على تغريدة نشرها أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حيث قالت: "كل المحاولات فشلت وكل الطرق سدت وقطعت قطر ملايين الكيلومترات وصرفت مليارات الدولارات لتلتف على الطريق الاسهل والاقرب وذهبت كلها هباء منثورا رغم ان الحل قريب جدا.. الرياض."

وكان قرقاش قد قال في تغريدته المنشورة، السبت: "منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى إغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير."

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