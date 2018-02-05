كيف ردّت هيئة الأمر بالمعروف على المطالبات بعدم إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّت الرئاسة العامة لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية على المطالبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلاة، قائلة إنه من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة.

وأضافت الهيئة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: "من تعظيم شعائر الله؛ تعظيم شأن الصلاة، ومن تعظيم شأنها؛عدم الالتهاء عنها بالبيع والشراء..."

يذكر أن عدداً من النشطاء على تويتر والكتاب عادوا مؤخراً وأطلقوا حملة في للمطالبة بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة في المملكة، حيث أن هذه القضية تم إثارتها في عدة أحيان خلال السنوات الماضية، وعادت لتأخذ زخماً مؤخراً في ظل الانفتاح الذي بدأت تشهده البلاد.