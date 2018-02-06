البرادعي: أملي أن تكون معاركنا الوحيدة بالعالم العربي فكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، الثلاثاء، عن أمله في أن تنحصر المعارك في العالم العربي بمعارك فكرية، لافتا إلى أهمية التضامن مع القضايا الإنسانية.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ليتنا في عالمنا العربي نبدى قدرا أكبر من الاهتمام والتضامن مع القضايا الإنسانية في كل مكان. العالم لا يدور حوّلنا وإنما نحن جزءا منه نتأثر به ونؤثر فيه وعلينا أن نشعره بذلك إذا ما أردناه أن يتعاطف مع قضايانا. إنسانيتنا وقيمنا الإنسانية واحدة ويجب أن ندافع عنها أياً كان المكان."

وتابع قائلا: "أملي يوما ما أن تكون معاركنا الوحيدة في العالم العربي هي المعارك الفكرية وأن نستظل جميعا بنور العلم والمعرفة. وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى الأدوات القليلة المتاحة لنا لتبادل الرأي في حرية. هل يمكننا أن نحسن استخدامها بأن نحترم وجهات النظر المختلفة؟ أن نرتقي بلغتنا ونتجنب شخصنة الخلافات؟"

وأردف: "أن نتحرى الحقيقة فيما نكتب وأن نعى أن الكلمة أمانة وأن الإفك ضلال مبين؟ أن نخرج من بيننا الكتائب المأجورة؟ وأن ندرك في النهاية أن لا احدا منا يملك الحقيقة المطلقة وأن صراع الأفكار في صالح الجميع؟ التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون وسيلة لنتقدم معا أو لنهبط فرادى الى القاع."