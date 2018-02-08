ناصر القصبي ينشر صورة الفتيات في مهرجان الجنادرية ويعلق: سحقاً للصحوة ما أقبحها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان السعودي ناصر القصبي صورة لعدد من الفتيات الصغيرات خلال مشاركتهن في المهرجان الوطني للتراث والثقافة السعودي "الجنادرية" في دورته الـ32، قائلاً إنهن "ينورن الحفل."

وقد لفت مهرجان "الجنادرية" هذا العام، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشاركة عدد من الفتايات الصغيرات في إحدى فقراته.

وقد علّق القصبي على مشاركة الفتيات في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "الله .. الله بناتنا الصغيرات الجميلات ينورن حفل الجنادريه الليله ... هكذا هي الحياة سحقاً للصحوة ما أقبحها."

يذكر أن مهرجان الجنادرية تم افتتاحه عد عصر يوم الأربعاء ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويُعد تظاهرة ثقافية وتراثية سنوية. ويأتي الحدث البارز تأكيدًا للهوية العربية والإسلامية للمملكة، وتأصيلاً للموروثات والثقافة الوطنية.