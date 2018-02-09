الشاعر مشعل الحارثي يَقصُد أمام الملك سلمان.. وهذا ما قاله عن قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت قصيدة الشاعر السعودي المقدم، مشعل الحارثي، أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة أو ما يُعرف بمهرجان الجنادرية بنسخته الـ32.

وبرز مقطع من القصيدة التي نقلتها قناة الإخبارية السعودية، تناول فيه الشاعر قطر، وسط الأزمة التي تشهدها الدولة الخليجية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، حيث قال: "خليجنا ما بي خليج بديله، وأهل قطر ما هم بأجانيب وأغراب، هم ربعنا وأهل السيوف الصقيلة الي من الوجبة رمت رؤوس الأجناب."

وتحدث الشاعر عن فضائل قادة وزعماء وشعوب الخليج من الكويت إلى الإمارات والبحرين إلى عُمان، موجها انتقادات لإيران والخميني في الوقت ذاته.