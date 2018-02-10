رد المطلق على سؤال عن حكم ارتداء العباءة يثير ضجة بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رد الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء الدينية السعودية المستشار بالديوان الملكي، على سؤال عن حكم الشرع في ارتداء النساء للعباءة، موجة واسعة من الجدل بين السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تصدر هاشتاغ " #المطلق_العبايه_غير_الزاميه" موقع "تويتر" في السعودية.

وقال المطلق، في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" في إذاعة "نداء الإسلام"، ردا على سؤال عن حكم ارتداء "عباءة الكتف"، إنها "إذا كانت واسعة وعليها طرحة ساترة فلا بأس بذلك، سواء كانت العباءة على الكتف أو على الرأس".

وأضاف: "مع أن أكثر من 90% من النساء الملتزمات بالعالم الإسلامي لا يرتدين العباءة ولا يعرفن العباءة، ونحن نراهم في مكة والمدينة نساء ملتزمات من حفظة القرآن ومن الداعيات إلى الله، ولهذا لا نلزم الناس بالعباءة، فالعباءة هي الستر... إذا سترت المرأة نفسها سواء كانت بعباءة على الرأس أو الكتف أو بغير ذلك فالحمد لله، المقصود الستر".

وأثارت إجابة المطلق ضجة بين مؤيد ومعارض لما قاله وجدلا حول معنى كلامه وإذا ما كان يقصد أن العباءة غير إلزامية أم لا، ونرصد بعضا من التعليقات على حديثه على تويتر فيما يلي: