أمير منطقة مكة: إذا خلعنا ملابسنا اليوم تقليداً للغرب فماذا سنخلع غداً إذا قدمت الصين من الشرق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد حديثه الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع شاب سعودي لا يرتدي زي بلاده، كتب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مقالاً حول الحادثة تساءل فيه ما إذا كان تحديث التعليم والإدارة والصناعة وغيرها.. يعني تغيير الملبس والمبدأ والمعتقد.

وكان مقطع فيديو قد انتشر الأسبوع الماضي للفيصل أثناء تجوله في "جوري مول" بمحافظة الطائف، حيث سأل شابين سعوديين يعملان في أحد المحلات عن سبب عدم ارتدائهما الزي السعودي، ليؤكدا له أن ارتداءهما "البدل" يأتي تمشياً مع تعليمات الشركة التي يعملان بها.

وفي نهايه المقال الذي عنونه الفيصل بـ"نشوة مواطن.. وعشق وطن"، ونشرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" الأحد، قال خالد الفيصل: إذا خلعنا ملابسنا اليوم تقليداً للغرب.. فماذا سنخلع غداً إذا قدمت الصين من الشرق؟!