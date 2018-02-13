تامر حسني يعلن عن أول حفل له في السعودية.. ومغردون يتفاعلون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمرة الأولى إقامة حفل للمغني المصري تامر حسني في نهاية مارس/ آذار المقبل، كجزء من تغييرات كبيرة تشهدها المملكة للمزيد من الانفتاح على الفن والثقافة والأدب والاقتصاد.
وعبر تويتر، وعلى هاشتاغ #تامر_حسني_في_السعودية، تراوحت التعليقات وردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أن من حق من يعيش في السعودية الاختيار بين الذهاب من عدمه، فيما يقول المعارضون إن المملكة منشغلة على حدها الجنوبي بالحرب، وإن الاختلاط والغناء والموسيقى حرام، وبالتالي استضافة مثل هؤلاء الفنانين أمر غير لائق.
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