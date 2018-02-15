شاهد.. جدل في مجلس الأمة الكويتي حول حجاب وزيرة الإسكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدث حجاب ترتديه وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، الدكتورة جنان بوشهري أثناء إحدى جلسات ملجس النواب، ضجة بعد أن اعترض أحد النواب عليه قائلاً إنه "دعاية إعلانية لإحدى الشركات."

فقد دار جدل خلال جلسة مجلس الأمة، الأربعاء، بعد تعليق للنائب خلف دميثير على حجاب بوشهري، فور انتهائها من كلمتها على منبر المجلس، بحسب ما يظهر الفيديو أدناه.

تعليقات النواب حول حجاب الوزيرة تناقلها روّاد موقع "تويتر" حيث انتقدوا اهتمام بعض النواب بحجاب الوزيرة، وفيما يلي بعض التعليقات:

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