خلفان يعلق على خطاب الشيخ تميم ويرد على منتقدي زيارة الوزير العماني للقدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في مؤتمر الأمن العالمي في ميونخ، قائلا إنه يظهر "عدم فهمه مع الأسف بأهمية التعاون الخليجي" على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "خطاب تميم عن الأزمة الخليجية أظهر عدم فهمه مع الأسف بأهمية التعاون الخليجي.. عزلة قطر مرشحة اربعين عاما قادمة بالاستمرار،" لافتا على أن "جوهر خلافنا مع قطر حول مكافحة الإرهاب.. هي تدعمه ونحن نحاربه ولذلك لن نلتقي لأن الفكر بين القيادات مختلف.. التآمر هو التقاء إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة."

وحول زيارة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، يوسف بن علوي، قال خلفان: "زيارة موفقة. لماذا تقطع عنهم الزيارات بحجة أن الأراضي محتلة؟.. استغرب من بعض الموالين لقطر الذين ينتقدون زيارة وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان التي قام بها لفلسطين.. أنتم لم تنتقدوا الحمدين لزيارتها لإسرائيل.! في حين انتقدتم زيارة معالي يوسف بن علوي لفلسطين."

وتابع قائلا: "زيارة الاراضي المحتلة حتى ولو كانت الموافقة عليها من اسرائيل فإن التواصل مع القلب الفلسطيني يظهر اللحمة والتآزر الدوليين إعلاميا على مستوى العالم.."

ويشار على أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.