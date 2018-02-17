خاشقجي: ليت مرسي فعل مثل زوما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تمنى الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لو قام الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي بما قام به رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، الذي استقال بطلب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبلاد، بعد أقل من شهرين على توليه السلطة.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مرسي لم يُتهم بالفساد، ولكن رأى شعبه قد انقسم حوله، فليته فعل مثل زوما وقال قوله في تلك الخطبة الطويلة الثقيلة التي صعد على طولها وثقلها وقلة حكمتها العسكر من جديد؟"

جاءت تغريدة خاشقجي في تعليق على تغريدة كتبها Ahmed Abdelkawy وقال فيها: "جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا لسة مخلصش فترته الرئاسية، من شهرين حزبه أمره بالتنحي بعد فضائح فساد وهدده لو مقدمش استقالته هيخلي البرلمان يعزله، إمبارح استقال وقال في خطاب الوداع: على الرغم من اختلافي مع قرار الحزب إلا إنه (ينبغي ألا تزهق أرواح باسمي)"

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