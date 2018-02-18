إعلامية بحرينية: لا نحتاج قطر ونحن أكثر أمنا بالقطيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، إن الأوضاع الحالية تعتبر أكثر أمنا بالقطيعة، في إشارة إلى الأزمة الخليجية ومقاطعة كل من بلادها والسعودية والإمارات إلى جانب مصر لقطر.

جاء ذلك في تغريدات للإعلامية البحرينية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "نحن الآن في وضع أكثر أمناً بهذه القطيعة ولا نريد غير ذلك، ليرى كل منا طريقه إذاً منفرداً، ولا أعتقد أننا بحاجة لقطر وهي تحت هذا النظام، والمفروض كما تدعي قطر أنها ليست بحاجة لنا، لتكف إذاً عن التباكي والشكوى ومطالبة الغرب بالتدخل والوساطة، حتى الأجانب قالوها لقطر بكل اللغات...غصب؟"

وأضافت في تغريدة منفصلة: "لم يبقَ أحد في العالم لم تطلب منه قطر أن يتحالف معها قاعدة أمريكية وحرس ثوري إيراني وقاعدة تركية والآن تعرض في ميونخ لهم قاعدة عسكرية لأي حلف جديد أو حلف قديم كالناتو أو جديد اسمه نوتيلا لا يهم المهم أن يتوسطوا لها عندنا، يا عمي غصب؟"

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