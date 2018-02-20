قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي: من ينفي حقيقة مواقف قطر من القضية الفلسطينية إما حاقد أو "متصهين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن لقطر مواقف مشرفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء ذكلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لدولة قطر مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية منذ نشأتها وخاصةً فيما يخص قطاع غزة المحاصر حيث قامت على مدى السنوات الماضية بدعم صمود شعبها بمئات الملايين من الدولارات على شكل دعم مالي مباشر وغذاء ودواء ومحروقات."

وتابع قائلا: "وكل من ينفي هذه الحقيقة أو لا يراها فهو إما حاقدٌ أو متصهين!" على حد تعبيره.

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