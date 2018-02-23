بعد انتشاره على مواقع التواصل.. هيئة النقل في السعودية تطلب معلومات عن هذا المقطع

"النقل السعودي" يطلب معلومات عن هذا المقطع

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 12:48 (GMT +0400).
الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةتغريداتنقل
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بعد انتشاره على مواقع التواصل.. هيئة النقل في السعودية تطلب معلومات عن هذا المقطع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طلبت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، معلومات حول مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لسائق حافلة نقل جماعي.

وقالت الهيئة السعودية عبر تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " هيئة النقل العام تدعو الجمهور الكريم للتواصل معها بخصوص أي معلومات تعرّف بهذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة، والوجهة. وبالإمكان إرسال المعلومات إلى: Communicate@pta.gov.sa  أو هاتف رقم: 0118261111."

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول سائق حافلة خلال رحلة داخلية غير معروفة الوجهة وفقا لنشطاء ويظهر ردود فعل غير طبيعية خلال المسير.

الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةتغريداتنقل
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