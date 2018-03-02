سفير السعودية بمصر يرد على "شائعة" وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، الخميس، على شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته، واصفا ذلك بـ"الشائعات المغرضة وخبر كاذب."

جاء ذلك في تغريدة لقطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "شائعة مغرضة وخبر كاذب وعار تماما من الصحة تحدثت عن وفاتي من خلال رسالة تم ارسالها لبعض الاعلاميين والشخصيات العامة.. الحمد لله أنا بخير وحي أرزق واسأل الله أن يرزق هؤلاء المرضى المتربصين ما يتمنون لنا."