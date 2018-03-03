تداول فيديو كلمة المتحدثة باسم خارجية قطر عن الأزمة الخليجية.. ومغردون: القاعة فارغة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، إن بلادها تحترم الوساطة الكويتية والجهود التي يبذلها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يتعلق بالأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وقالت الخاطر في مؤتمر صحفي على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان: "دولة قطر تحترم وساطة دولة الكويت وتثمّن عاليا جهود سموّ أمير دولة الكويت حفظه الله، وما مشاركة حضرة صاحب السموّ أمير البلاد المفدى في قمة الكويت إلاّ ترجمة عملية لهذا التقدير.."

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر خلو القاعة من الحضور، حيث قال Khairy atef على حسابه معلقا على الفيديو: "تعريف العزلة: مثل قطر وهي تتحدث مع نفسها والى نفسها."

من جهته قال إبراهيم بهزاد: "مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الحكومة القطرية في الأمم المتحدة تخاطب الكراسي الخشبية لفك (الحصار) عن قطر،" في حين قال صاحب حساب نويصر: "مبعوثة قطر في الامم المتحدة صارت تكلم نفسها.."

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