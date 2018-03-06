البرادعي: زيارة ترامب للقدس جزء من تصفية القضية الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ترجم محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وأنه قد يزور القدس في مايو/ آيار المقبل بأنه "جزء من تصفية القضية الفلسطينية" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعلن ترمب أنه قد يزور القدس في مايو لافتتاح السفارة الأمريكية. هل هناك عاقل لا يعلم أن هذا جزء من تصفية القضية الفلسطينية؟ هل هناك عاقل لا يعلم كذلك أننا أصبحنا كعرب جثة هامدة؟ وأخيراً هل هناك عاقل ينتظر أي رد فعل سوي الصراخ والعويل أو الحديث الأجوف عن خزعبلات صفقة القرن؟"

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: "رأي: فى ضوء ما يحدث من تهويد مُستمر للقدس أليس من المنطقي بل من الواجب أن يقوم العرب والمسلمون بزيارة القدس بأكبر أعداد ممكنة لتأكيد هويتها العربية ومكانتها الإسلامية والتضامن مع أهلها ولنظهر للعالم بأسلوب عملي ماذا تعنى بالنسبة لنا؟ هل من الممكن ولو مرة أن نفكر خارج الصندوق؟"

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