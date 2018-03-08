حمد بن جاسم يغرّد لأول مرة.. وهجوم "عنيف" من القحطاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دشّن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، حسابه الرسمي عبر "تويتر" بسلسلة تغريدات بيّن من خلالها الإطار العام للتعليقات التي ينوي نشرها، مشيراً الى أن الآراء التي سيقدمها ليست بهدف خلق جدل ولكن للعلم، على حد تعبيره.

تغريدات حمد بن جاسم نشرها الأربعاء عبر حساب موثّق يحمل إسمه، تم إنشاءه في يوليو / تموز عام 2015، قال فيها إنه كان دائما متردداً في الدخول إلى عالم تويتر، ولكن "في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد، أردت ان أطرح بعض الآراء التي قد تخطىء وقد تصيب، ليس للجدل ولكن للعلم وقد تنفع وتذكر ، فالذكرى تنفع المؤمنين."

وأضاف أنه لن بدخل في نقاش ولن يرد على إساءة، قائلاً إن "الكل يعلم أن هناك جيوشاً مجيشة من كل الأطراف، وهي للأسف سُخِّرت لهدم الكيان الخليجي وزرع الفتنة وبث الأكاذيب" على حد وصفه.

الشيخ حمد، الذي شغل منصب وزير خارجية قطر لسنوات، تابع أن ما يؤسفه هو أن "أغلب حكومات المنطقة أهملت عملها في تنمية المجتمع وتطوره وتقدمه، ولَم تتحرك الا في هذا الجانب السلبي."

روّاد ونشطاء مواقع التواصل وجدوا في انضمام بن جاسم إلى تويتر باباً جديداً للتواصل معه بشكل مباشر، وابداء آرائهم حول القضايا الراهنة وأبرزها الأزمة القطرية الخليجية.

وفي هذا السياق، غرّد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، مشيراً الى حساب وزير الخارجية القطري السابق واصفاً إياه بأنه "مهندس العلاقات مع إسرائيل والتعاون مع إيران واستقطاب الإخوان."

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر كان قد دشّن في ديسمبر / كانون الأول حسابه أيضاً على "تويتر" وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني لبلاده.