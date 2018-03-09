قرقاش يتحدث عن "ازدواجية بعض الأشقاء" بالجامعة العربية حول تصنيف الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لفت أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى ما وصفه بـ"ازدواجية" بعض الأشقاء في الجامعة العربية عندما يتعلق الأمر بـ"تصنيف الإرهاب" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تحفظ بعض الأشقاء عند تصنيف الإرهاب بالجامعة العربية يطرح إشكالية حول شرعية بعض الجماعات، فهل تكون الجماعة شرعية في المشهد الداخلي برغم امتلاكها للمليشيات؟ وكيف يفسّر مبرروها دعمها العنف والإرهاب في بلد عربي آخر؟ شخصيا لا أَجِد ذريعة لهذه الازدواجية."