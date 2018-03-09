حمد بن جاسم: التاريخ عملنا كيف التخلص من "الذباب الإلكتروني".. والقحطاني: من دفع المليارات لصناعة إعلام لهدم المنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني" في إشارة إلى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بشن هجمات شرسة ونشر تغريدات وتدوينات مضادة على مختلف المنصات، قائلا إن التاريخ يبين كيف يمكن التخلص من هؤلاء.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري السابق حيث قال: "من يستطيع أن يعيد الذباب الالكتروني وتوابعه الى القمقم ثانية؟ قد يقول البعض من صنعهم أولاً يعيدهم. وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ، فإعادة الجني الى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر كما أن هناك بين جيوش الذباب الإلكتروني من ساقهم التيار ودفعهم الحقد الدفين على المنطقة وخيراتها."

وتابع قائلا: "وهذا الوضع يذكرنا بما قاله الله عز وجل في سورة الحشر حين نقض العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم (( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)) صدق الله العظيم."

من جهته علق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي على تغريدة الشيخ حمد بن جاسم، حيث قال: "حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني! من الذي منذ 21 عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي21 وميدل ايست اي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة خلايا عزمي الإلكترونية بأكثر من ٧٠ ألف حساب -حتى الآن- بأسماء وهمية سعودية؟"

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