مدير قناة الجزيرة يرد على "شتائم" الإعلامي المصري عمرو أديب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة، الخميس، على "شتائم" الإعلامي المصري، عمرو أديب، وتعليقات الأخير على "خطأ في الترجمة" للقناة على لسان جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي.

وقال أبوهلالة في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "عمرو أديب يشتمني، هذه وظيفته، بصراحة أضحكني وأنا أستمتع بتهريجه أحيانا لست تشي جيفارا ولا أتمرجل على القوات الأميركية ولست مرعوبا منها أيضا، القصة أن عندنا ميثاق شرف سواء مع أخبار السيسي أو أخبار معارضيه، وهذا ما حذفه في التعليق لأنه يوجد صحافة بلا شرف، وسلم ع الرائد أشرف."

وكان عمرو أديب قد استعرض في برنامجه الذي يبث على قناة اون تي في التغريدات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية والتي انتقدت فيها ما بثته الجزيرة في خبر عاجل، ورد أبوهلالة على تغريدة القيادة المركزية حول هذا ما جرى.