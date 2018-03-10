بعد تداول صورة شخص يجبر طفلا على التدخين.. التنمية السعودية: تعرفنا عليه وسيستدعى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن الشخص الظاهر في صورة تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلا على التدخين، تم التعرف عليه ويجري استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك في تغريدة لأبا الخيل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تم التعرف على الشخص، وسيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، حيث كفل نظام حماية الطفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال."

وكان المتحدث السعودي قال في تغريدة سابقة: "يجري التحقق من مقطع فيديو متداول مجهول المصدر، ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين.. وندعو ممن تتوفر لديه معلومات، إبلاغ الوزارة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي أو بالاتصال على الرقم (1919)."

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