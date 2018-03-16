جدل على تويتر حول "الترحم" على ستيفن هوكينغ.. شاركنا رأيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شغلت قضية الترحم على عالم الفيزياء، ستيفن هوكينغ، المغردين، بين من أيد ذلك باعتبار "المواقف الإنسانية" له، فيما ذهب آخرون إلى "تحريم" ذلك مستندين على فتاو رجال دين، وذلك على وسم حمل اسم "#ستيفن_هوكينغ"

وعلق الفنان السعودي، ناصر القصبي على هذه القضية في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " اللغط والهرج والمرج الحاصل الآن في موت ستيفن هوكينغ والترحم عليه ولعنه ورجمه كما حدث من قبل مع شخصيات كبار أمثال مانديلا وغيره يدل لأي بصير أننا مجتمع متدين ومن صفات المجتمع المتدين أنه (كذا)"

وقال صاحب حساب كائنا من كان: "الي على اليسار يجوز نترحم عليه، رغم انه قاتل ومجرم حرب وسفاك دماء.. الي على اليمين لا يجوز نترحم عليه، رغم انه خدم البشرية والعلم بإنجازاته واختراعاته."

وقال خالد السبع: " توفي العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ وهو أحد أبرز رموز الإلحاد في العالم والذي يقول إن الإيمان بمفهوم اليوم الآخر والجنة والنار مجرد وهم.. نقول: ستعرف اليوم إن كان وهماً أم لا!"

أما صاحب حساب Ameen فقال: " مجددا ونكاية بأصحاب اللحى الحمراء ومؤيديهم والفنانات والشخصيات التي تقول لا يجوز الترحم على غير المسلم .. الله يرحمك ستيفن هوكينغ انت أهم عندي من بعض اصحاب اللحى والقبعات واللفات."