خلفان يرد على رئيس وزراء قطر السابق ودور الرياض: من زمان نقول لك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، السبت، على التغريدات التي نشرها، الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، والتي تحدث فيها عن دور الرياض والأزمة التي تشهدها بلاده.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدته: "دائماً كان الحل في الرياض عندما كانت الرياض لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان دائما يؤخذ في الاعتبار، فأهلا بالرياض وبحل الرياض متى ما كانت الرياض المعهودة لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر. ما زال لدينا أمل في ذلك،" ليعلق خلفات بالقول في تغريدة عل حسابه: "من زمان نقول لك...!!!"

وتطرق خلفان في تغريدة منفصلة على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السلطات القطرية، حيث قال: "قائمة الإرهاب القطرية إقرار قطري بصحة إدراج تلك القائمة لدى دول التحالف...أخير جاءت نعم على استحياء...ما عليش."

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