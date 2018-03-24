نائب كويتي: شيطنة الإخوان لن يتوقف وسيصل لمهاجمة السلفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، إن ما وصفه بـ"شيطنة" جماعة الإخوان المسلمين لن يتوقف عند هذا الحد وأن ذلك سيستمر وسيتجاوز ذلك ليصل إلى مهاجمة السلفية والوهابية على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كنا نعلم منذ البداية أن الهجوم على جماعة الاخوان وشيطنتهم لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه للهجوم على السلفية والوهابية وأن من جعل سيد قطب ارهابيا وحسن البنا خارجيا لن يتردد عن وصف ابن تيمية بالإرهابي واحمد بن حنبل بالخارجي وبالنهاية الهدف هو القضاء على الدعوة الإسلامية."

وفي تغريدة سابقة قال الطبطبائي: "موقف للعلامة الفوزان يذكر فيشكر: ’مناهجنا تتضمن ما يرضي ﷲ وحده‘ كثر اللغط في الصحف وغيرها حول مناهج المملكة العربية السعودية والتي وضعت وفق الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق من تدريس التوحيد والتفسير والحديث والفقه واللغة العربية."

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