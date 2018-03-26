إعلامية بحرينية: ولا ألف صاروخ يهزون شعرة فإنها السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، إن المملكة العربية السعودية لن يهزها صاروخ ولا ألف، وذلك في إشارة إلى إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ باليستية، فجر الاثنين، أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للشاعر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "خبر شريفه وعملائها وخدمها لا صاروخ ولا عشرة ولا ألف يهزون شعره انها السعودية يا غبي شعبها رجال ونساء شيبان واطفال عاهدوا الله وخلفهم نحن وابناؤنا وكل مسلم وعربي شريف سيبقى هذا البلد فوق هام السحب رغم انوفكم."

ويذكر أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.

وفي تغريدة منفصلة قالت الإعلامية البحرينية: "الحل لم يكن بشراء البقر ولا بشراء مينامار ولا بشراء أندية كرة قدم ولا بإلصاق الملصقات على سيارة الأجرة في لندن ولا بشراء أصوات في الكونغرس، ولا بملاحقة الطائرات وتهديد الملاحة، ولا ولا ولا، الحل كان منذ اليوم الأول هو تنفيذ المطالب ومن ثم الجلوس في الرياض نقطة ومن أول السطر."