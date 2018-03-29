العذبة عن زيارة أمير قطر لروسيا: بوتين يرى بتميم ممثلا للإسلام.. وخلفان يسخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرى في أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور موسكو، بأنه "ممثل الإسلام في المنطقة،" على حد تعبيره.
جاء ذلك في مقابلة أجراها العذبة على تلفزيون قطر الرسمي، حيث قال: "دولة قطر في وجهة نظر روسيا هي بعقلها واتزانها وابتعادها عن الإرهاب والتطرف هي من تمثل الإسلام والمسلمين، وينظر الرئيس الروسي له (الشيخ تميم بن حمد) من خلال قراءتي للعقلية الروسية هو الذي يمثل الحرمين الشريفين في المنطقة.." على حد تعبيره.
وعلق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، ساخرا من تصريحات العذبة، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "الله يغربل العذبة بغام.. بوتين وش عرفه بالإسلام؟"
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