قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي يعلق على الموقف الدولي من تسميم الجاسوس الروسي السابق: شعب سوريا يباد دون تحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، الموقف الدولي من قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا، سيرغي سكريبال وابنته، مقارنا ذلك بموقف المجتمع الدولي مما يشهده الشعب السوري.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "جاسوسٌ واحدٌ يُسمم في بريطانيا فتقوم الدنيا كلها ضد روسيا! ويُباد شعبٌ بأكمله في سوريا دون أن يتحرك ضمير العالَم !عالَمٌ محتضرٌ لا ضمير له!"

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأغلب الدول الأوروبية أعلنت عن طرد دبلوماسيين روس من مقرات البعثات في بلادهم على خلفية قضية سكريبال الذي يقول المحققون البريطانيون أنه سمم بمادة أعصاب من الدرجة العسكرية صنعت في روسيا.