خاشقجي عن استهداف السعودية: يجب أن يغيّر قواعد اللعبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، نشر تغريدات سابقة له حول الصواريخ التي يطلقها الحوثيون ضد السعودية، مؤكدا على أن هذه "الصواريخ الإيرانية" يجب أن تغيّر قواعد اللعبة على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات نشرها الإعلامي السعودي في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، وأعاد نشرها الاثنين، حيث قال: "تكرار استهداف الرياض بصواريخ إيرانية المصدر يجب ان يغير قواعد المواجهة، المشروع الإيراني يستلزم مشروع مماثل يواجهه."

وأضاف خاشقجي قائلا: "اول حلفاء تبحث عنهم لمواجهة المشروع الإيراني هم المتضررين منه لأسباب جيوسياسية او عقدية وحتى تاريخية او لأن إيران تحاربهم، ادراك ذلك سيعيد رسم خريطة حلفاء المملكة وايضا صراعاتها الجانبية."