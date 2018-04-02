فيديو صادم.. استغاثة فتاة معنّفة بأبها السعودية تشعل مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكّنت السلطات السعودية من الوصول لإمرأة، عُرفت بـ "معنفة أبها"، أثارت ضجة واسعة في البلاد خلال الساعات الماضية بعد أن انتشر مقطع فيديو، يسمع من خلاله صوت امرأة تصرخ بسبب "تعرضها للضرب."

وأعلن خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي في تويتر، الوصول للسيدة، قائلاً إنه جار التحقيق في مقطع الفيديو المتداول.

وكان مقطع الفيديو قد أثار استهجاناً كبيراً من قبل نشطاء تويتر، حيث احتل وسم #انقذوا_معنفه_ابها مرتبة متقدمة بين أكثر الوسوم تداولاً في المملكة، طالب من خلاله روّاد الموقع بإنزال أقصى عقوبة بحق المتسبب بهذه الحادثة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.