قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي: السيسي قال إنه لن يترشح للرئاسة بعد "الانقلاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال إنه لن يترشح لمنصب الرئاسة بعد "الانقلاب" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "السيسي قال بعد الانقلاب بأنه لن يترشح للرئاسة أبداً !وبعد ترشحه وفوزه قال بأنه لن يترشح لفترة رئاسية ثانية أبداً !إنه لا يكذب أبداً !الحقيقة أن دماء رابعة والنهضة والذين ماتوا بالسجون ستلاحقه هو وزمرته إلى أبد الآبدين!"

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت الأسبوع الماضي، عن فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية بعد نيله 97.8 في المائة من الأصوات.