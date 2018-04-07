"اختفاء" حساب سعود الشريم إمام الحرم بتويتر.. ومغردون بين أنه "حذف" و"أوقف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية ما وصفوه "اختفاء" حساب إمام الحرم المكي، سعود الشريم في تويتر، بعد ظهور رسالة عن الدخول على حسابه مفادها أن "هذه الصفحة غير متوفرة."

وانقسم النشطاء بين من قال إن السبب هو إيقاف الحساب الذي يتابعه نحو ثلاثة ملايين شخص، في حين ذهب البعض الآخر للقول إن الطريقة التي تظهر فيها هذه الرسالة يبين أن الحساب حذف من قبل الداعية الإسلامي عبر الإعدادات.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من السبب وراء ذلك، نستعرض لكم عددا من تعليقات النشطاء وسم حمل اسم "#إيقاف_حساب_الشيخ_سعود_الشريم"