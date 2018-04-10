الحريري ينشر "سيلفي" مع محمد بن سلمان وملك المغرب: لا تعليق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الاثنين، صورة سيلفي، مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان وملك المغرب، محمد السادس، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مكتفيا بكتابة "لا تعليق" على الصورة.

ويذكر أن ولي العهد السعودي يقوم بجولة في الوقت الراهن إلى العاصمة الفرنسية، باريس، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون وعددا من المسؤولين في المحطة الأخيرة لجولته التي بدأت في مصر ثم بريطانيا وأمريكا.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت صورا تظهر توقيع الأمير محمد بن سلمان على عدد من الاتفاقيات والشراكات من بينها مع وزيرة الدفاع الفرنسية للتعاون في المجال الدفاعي لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين.