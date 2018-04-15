قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي ساخرا: أيها النظام السوري لا تقتل شعبك بالكيماوي لكن بطرق لطيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سخر علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، السبت، من الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في سوريا، طالبا من النظام السوري "قتل شعبه بطرق لطيفة."

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أيها النظام السوري المجرم !لا تقتلوا شعبكم بالأسلحة الكيميائية !فالشعب الأمريكي يشمئز من طرق القتل ’البشعة!‘ كن استمروا في القتل بالطرق ’اللطيفة‘ كالرصاص والمدافع الصواريخ والبراميل!"

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توجيه ضربة عسكرية تستهدف البرنامج الكيماوي السوري، وذلك على خلفية تقارير هجوم الكيماوي في منطقة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.