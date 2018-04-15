البرادعي: بلغ السيل الزبى بعد رسائل حادة للعرب بالأمس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن "السيل بلغ الزبى" بعد الرسائل الحادة التي وجهت إلى العرب في الأمس مستشهدا بتصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "رسائل حادة إلى العرب أمس: سكرتير عام الأمم المتحدة: ’الوضع في الشرق الأوسط وصل الى درجة من الفوضى بحيث أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين‘. الرئيس الأمريكي: ’لا تستطيع أمريكا مهما فعلت أن تحقق السلام في الشرق الأوسط وإنما مصير تلك المنطقة المضطربة في أيدى شعوبها.‘ بلغ السيل الزبى."

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "هل يمكن للقمة العربية باسم الإنسانية وباسم حق الشعوب في الحياة أن تعلن وقف القتال لمدة شهر في المنطقة في محاولة للتوصل الى تسويات سلمية لكل الصراعات المستعرة أم أن هذا المطلب يتعدى سقف قدراتنا وأن إبادة النفس أصبحت هي الخيار المفضل؟"