بروز صورة تجمع قادة وزعماء بـ"قمة القدس" على تويتر.. وخلفان: لا يريدون إلا أمن الأمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، مساء الاحد، نشر صورة تظهر اجتماع عدد من الزعماء والقادة المشاركين في القمة العربية التي تستضيفها الظهران بالسعودية على مائدة طعام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الصورة مرفقين تعليقات مختلفة، حيث قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في تعليق: "المجتمعون في هذه الصورة لا يريدون إلا أمن واستقرار الامة ووحدة صفوفها...لذلك نقف مؤيدين لهم،" في حين علق حمد الحمادي قائلا: "القمم في قمة واحدة.. والقلوب على قلب واحد.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي أرفقها نشطاء على هذه الصورة.