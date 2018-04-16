تداول صورة "عزلة" ممثل قطر بالقمة العربية.. وسلطان بن سحيم: مؤسف ما وصلنا إليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ القطري المعارض، سلطان بن سحيم آل ثاني، إن من المحزن رؤية بلاده في "عزلة" وذلك لأول مرة في تاريخ قطر على حد تعبيره، وذلك في تعليق على القمة العربية الـ29 التي أطلق عليها اسم "قمة القدس" وتمثيل قطر عبر مندوبها بالجامعة العربية، سيف البوعينين.

جاء ذلك في تغريدة لبن سحيم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الشقيقة الكبرى تستضيف العرب في قمة القدس، يحزننا كقطريين هذه العزلة التي وصلنا لها بفضل السياسات المتهورة لنظام الحمدين، كم هو مؤسف ومحزن أن نصل لهذا الحال المأساوي لأول مرة في تاريخ قطر."

وتابع قائلا: "يوماً بعد الآخر تزداد بلادي عزلة، ويزداد شعبنا إحباطاً، العرب يلتقون لمناقشة قضاياهم في قمة القدس، ووحده نظام الحمدين يغرد بعيداً في مسار المكابرة والعناد وشق الصفوف.. ان شاء الله قريباً جداً ستعود بلادي وهي درع حصين لشقيقتها المملكة الغالية واخواننا في الخليج والوطن العربي."

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جانب القادة والزعماء المشاركين في القمة العربية في الوقت الذي يقف فيه البوعينين "في عزلة" على حد تعبير نشطاء.