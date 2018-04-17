مشاري العفاسي بهجوم لاذع ضد فيصل القاسم: هزلت! أين إسلامك وطنيتك عروبتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي مشاري راشد العفاسي، الثلاثاء، هجوما لاذعا ضد الإعلامي السوري، فيصل القاسم، في رد على مقال أعاد الأخير تغريده حول "مهاجمة نائب كويتي للعفاسي."

وقال العفاسي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "هزلت! حتى فيصل القاسم ربىٰ لحية وقام يتكلم عن الدعوة مع العلم بأن الداعية المقصود هو معتقل في غونتانامو! وأنا أتشرف أن يكون خصمي التكفيريين ومن حالفهم من مرتزقة عزمي بشارة الذين ينكرون فضل أولياء نعمتهم ويحتمون بجوازهم البريطاني! أين إسلامك وطنيتك عروبتك؟"

واستشهد العفاسي بمقطع فيديو لفيصل القاسم يتحدث فيه عن حملة لجواز سفر بريطاني، حيث قال: "أتذكر وبعد جهد جهيد اخترنا حلقة عن مجلس التعاون الخليجي وقلت لنفسي في واقع الأمر سأقدم حلقة قوية جدا وليحدث ما يحدث، في نهاية المطاف لدي جواز سفر بريطاني أستطيع أن أعود لبريطانيا حيث شئت."