دبلوماسي روسي سابق بقطر يشعل تويتر بتصريحات عن القرضاوي.. ومغردون: صدق أو لا تصدق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لسفير روسيا السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة ار تي الروسية والتي تطرق فيها إلى الحديث عن الداعية الإسلامي المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمن.

وتطرق الدبلوماسي الروسي في حديثه إلى "طلب" القرضاوي من الديوان الأميري القطري بتقديم الأموال إلى المعارضة في مصر لتقوية الثورة على حد تعبيره، وتناوله موضوع الأنظمة الحاكمة عموما وفي قطر وشبه الجزيرة العربية تحديدا، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التغريدات التي تناولت هذه التصريحات التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بصورة مستقلة.