اغلاق نادٍ رياضي نسائي في السعودية بسبب فيديو "مخل بالآداب".. وهذا ما قالته حليمة بولند عن مشاركتها فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة الواسعة التي أثارها إعلان، نشرته عبر حسابها في موقع "سناب شات"، قالت الفنانة الكويتية حليمة بولند إنها ستتقدم رسمياً برفع قضايا لكل من يسيء لها معربة عن ثقتها بالقضاء السعودي.

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بولند قالت كذلك في تسجيل صوتي، نشرته حسابات كويتية معروفة، حول فيديو المركز الرياضي النسائي بالسعودية، والذي شاركت فيه بالتعليق على رقص مدربة تعمل فيه، إنها ذهبت إلى النادي "بالشيلة والعباية"، مشيرة الى أنها ليست مسؤولة عن الإعلان الترويجي لأنه كان بطلب من الإدارة.

الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، كانت قد أصدرت قراراً بسحب ترخيص النادي النسائي بعد مقطع فيديو متداول للمركز، احتوى على مشاهد اعتبرها مغردون "مخلة بالآداب"، إلى جانب استبعاد المدربة بصورة فورية، بحسب بيان الهيئة الذي نُشر يوم الجمعة.

وكان وسم #ايقاف_النادي_النسايي_المسيء قد احتل مركزاً متقدماً بين الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة خلال اليومين الماضيين، حيث شارك عدد من النشطاء في التعليق على هذه الحادثة، كما وصف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، قرار هيئة الرياضة بأنه "لم يكن مستغرباً بل كان متوقعاً ومنتظراً"، مضيفاً: "اعتدال دون تطرف او انحلال."

علماً ان CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.