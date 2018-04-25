تداول ما قاله ولي عهد السعودية لصالح الفوزان بفيديو خلال زيارته الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بزيارة صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة "للاطمئنان على صحته،" ملقين الضوء على ما قاله الأمير لرجل الدين.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية للفوزان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث يسمع قول ولي العهد السعودي رافضا الدخول لصالة الاستقبال قبل الفوزان: "انت والد لي."

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما علق به مغردون على مقطع الفيديو وهذه الزيارة: