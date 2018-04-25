تداول ما قاله ولي عهد السعودية لصالح الفوزان بفيديو خلال زيارته الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بزيارة صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة "للاطمئنان على صحته،" ملقين الضوء على ما قاله الأمير لرجل الدين.
ويظهر في الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية للفوزان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث يسمع قول ولي العهد السعودي رافضا الدخول لصالة الاستقبال قبل الفوزان: "انت والد لي."
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما علق به مغردون على مقطع الفيديو وهذه الزيارة:
كلّ يوم يُظْهرُ سمّو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المروءة والفضل والسؤدد ما يجعل الناس تتعلّقُ به أكثر وأكثر . ومعالي الشيخ صالح الفوزان أهْلٌ لأن يُجلّ ويُكْرم.#صالح_المغامسي . صحيفة سبق: شاهد.. ولي العهد للشيخ صالح الفوزان: أنت والد لي يا شيخ. https://t.co/2wYKYt0kNq
توقير العلماء من قبل ولاة الامر ليس بمستغرب فهو دأب هذه الأسرة الكريمة أل سعود مذ 300 سنة الثلاثاء 1439/8/8هـ سيدي ولي العهد محمد بن سلمان وفقه الله في زيارة للعلامة الشيخ صالح الفوزان في منزله زيارة فحواها تلاحم الدولة بالعلماء pic.twitter.com/7vJQHv0D9U
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