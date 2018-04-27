العفاسي عن القرضاوي: لا يؤمن بوجود دولة تتبنى إسلاما ممنهجا سوى إيران والسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم القارئ والمنشد الإسلامي، مشاري العفاسي، مساء الخميس، الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وكتاب الأخير بعنوان "أمتنا بين قرنين."

جاء ذلك في تغريدة للعفاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "القرضاوي لا يؤمن بوجود دولة إسلام تتبنى الإسلام منهجاً ورسالةً في شئون الحياة كلها إلا: إيران والسودان!"

ويذكر أن العفاسي يشن مؤخرا هجوما وانتقادات لاذعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من رموزها حيث وصف حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الإخونجية الخائنين"، وذلك بعد إدانة الحركة للضربة التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري، إثر اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما.