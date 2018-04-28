تداول واسع لـ"جلد" مصارعين إيرانيين من سعوديين بـ"اعظم رويال رامبل".. ومغردون: رسالة لطهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار عرض المصارعة الحرة الذي استضافته مدينة جدة السعودية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخول مصارعين يرفعان العلم الإيراني و"جلدهم" من قبل مصارعين يمثلون المملكة العربية السعودية، وفقا لما تناقله نشطاء ومغردون، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي جاءت على وسم حمل اسم "أعظم رويال رامبل."
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