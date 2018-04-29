خلفان: عبدالملك الحوثي يدّعي أنه وريث النبي.. وما يفعله بأهل اليمن "قمة الإجرام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، يدعي أنه وريث النبي محمد، واصفا ما يقوم به في حق أهل اليمن بـ"قمة الإجرام."

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما يفعله عبدالملك الحوثي في اهل اليمن قمة الإجرام... يدعي ان وريث النبي وهو ادعاء ما انزل الله به من سلطان إن يقول إلا كذبا وبهتانا وزرا."

وتأتي تغريدة خلفان بعد الكلمة التي ألقاها عبدالملك الحوثي، السبت، بعد تشييع صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، والذي قتل في غارة لتحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تعهد خلالها بالرد على مقتله.