استشاري سعودي بالطب النفسي عن التحول الجنسي: قرار مشترك.. وهناك متحولون سعداء وغيرهم عكس ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال طارق الحبيب، الاستشاري السعودي في الطب النفسي، إن قرار تغيير الجنس لدى الفرد هو قرار مشترك، وذلك في مقابلة أجراها على روتانا خليجية، نافيا ما نقل عنه بأنه يحق للمضطرب جنسيا أن يحول جنسه.

جاء ذلك في تغريدة للحبيب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لم أذكر أنه يحق للمضطرب جنسيا تغيير جنسه وإنما نقلت ما جاء ذكره في كتب الطب النفسي عن بعض وسائل العلاج لبعض حالات اضطراب الهوية الجنسية.."

وتابع قائلا: "وأما رأيي فهو أن قرار تحويل الجنس هو قرار شرعي نفسي جراحي مشترك.. وعبارتي قبل بترها (أن بعض المتحولين يعيشون بسعادة وبعضهم يعيش عكس ذلك)،" وذلك في رد على ما نقلته صفحة اخبار السعودية على تويتر، بأنه "يحق للمضطرب جنسيا أن يحول جنسه وهناك متحولون يعيشون بسعادة."

وعلق نشطاء على هذه التغريدة والطرح، حيث قال صاحب حساب زد رصيدك بالإيمان: "يعالج ويلجاء لله سبحانه الله خلقه انثى او ذكر ما هو على كيفه يغير نفسه اذا صار مريض نفسي،" في حين علق صاحب حساب مروان الشهري قائلا: "المريض النفسي مثل المجنون لا حرج عليه ولا يعاقب حتى بالدين والشرع والله ارحم منكم يالبشر."

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