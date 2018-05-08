بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يعود للغناء في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود المغني اللبناني فضل شاكر إلى الساحة الغنائية عبر رمضان بغناء شارة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للنجمة المصرية يسرا، وذلك كما نشر حساب العدل غروب، منتج المسلسل، عبر حسابه الرسمي على تويتر.
ويبدو أن عشاق فضل شاكر سعدوا بهذه العودة، خصوصا بعد سنوات عدة من الغياب، فغردوا على تويتر معبرين عن سعادتهم بهذا الاختيار
ولكن على الجانب الآخر، أثار هذا الإعلان استغراب الكثير من المغردين.
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