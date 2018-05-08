بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يعود للغناء في رمضان

ويبدو أن عشاق فضل شاكر سعدوا بهذه العودة، خصوصا بعد سنوات عدة من الغياب، فغردوا على تويتر معبرين عن سعادتهم بهذا الاختيار

ولكن على الجانب الآخر، أثار هذا الإعلان استغراب الكثير من المغردين.

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