ما سر زيارة راغب علامة لمنزل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؟

زيارة تهنئة إلى صديقي دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري لتهنئته بفوز ه ولائحته في الانتخابات النيابية .. @saadhariri

A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on May 11, 2018 at 8:02am PDT