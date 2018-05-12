ما سر زيارة راغب علامة لمنزل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؟

وحيا الحريري الجماهير الغفيرة، ونشر الفيديو عبر حسابه على انستغرام قائلا: "بحبكم كلكم."

بحبكم كلكم... 💙 A post shared by Saad Hariri (@saadhariri) on May 11, 2018 at 7:49am PDT

ونشر عدد من المتابعين مقاطع فيديو لظهور سعد الحريري إلى جانب راغب علامة الجمعة.