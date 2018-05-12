ما سر زيارة راغب علامة لمنزل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر المغني اللبناني راغب علامة صورة تجمعه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في منزله وذلك لتهنئته "بفوزه ولائحته في الانتخابات النيابية"، وخرجا سويا إلى شرفة منزل الحريري لتهنئة الجماهير التي توافدت احتفاء بفوز اللائحة في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وحيا الحريري الجماهير الغفيرة، ونشر الفيديو عبر حسابه على انستغرام قائلا: "بحبكم كلكم."
ونشر عدد من المتابعين مقاطع فيديو لظهور سعد الحريري إلى جانب راغب علامة الجمعة.
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