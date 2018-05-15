فيديو.. سيدة فلسطينية تشوش على احتفال إسرائيلي بالقدس... بصوت القرآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، عبر حسابه على تويتر فيديو لسيدة فلسطينية في مدينة القدس رفعت صوت قارئ القرآن عبر مكبرات الصوت للتشويش على ما يبدو أنه احتفال بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتب أحمد الطيبي في تغريدته "سبحان الله: لا صوت يعلو فوق صوت المؤذن."

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تجلس هي وشخص آخر أمام مكبرات الصوت، التي غطت على الكلمات التي قدمها المشاركون في الحفل المجاور.

معظم التغريدات التي عقبت على الفيديو أشادت بالسيدة وبشجاعتها، وفيما يلي مجموعة من التغريدات:



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