السعودية_وعمان_بيصومون_مع_بعض.. فماذا قال المغردون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اليوم العديد من الدول العربية والإسلامية أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن شهر رمضان سيبدأ يوم الخميس. قد يبدو ذلك خبرا عاديا، ولكن هناك اختلاف بسيط هذه المرة، وهو أن معظم الدول العربية التي كانت تبدأ شهر الصيام في أيام مختلفة، ستبدأ هذا العام سوية.

وعلى تويتر، برز وسم #السعودية_وعمان_بيصومون_مع_بعض، والذي يبدو أنه نشر السعادة بين أوساط المغردين، فغردوا بتغريدات للتهنئة بالشهر الكريم، وأخرى حملت نكهة من الفكاهة والضحك.

وفيما يلي مجموعة من هذه التغريدات التي ظهرت تحت هذا الوسم

