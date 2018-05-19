في رمضان.. "عمرو خالد للدجاج" يثير سخرية المغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من جديد، أثار الداعية المصري عمرو خالد الجدل بفيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يتحدث عن استعدادات المسلم لشهر رمضان بجسد صحي وداعيا مشاهديه إلى شراء نوع من الدجاج.

الفيديو أثار سخرية رواد المواقع الاجتماعي، نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات التي وردت على وسم #عمرو_خالد_الدجاج_يرتقي_بالروح

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.